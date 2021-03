Nueva Zelanda autorizó el retorno de los evacuados tras la alerta de tsunami

Las autoridades de Nueva Zelanda levantaron el aviso nacional de tsunami. Los neozelandeses podrán volver a sus hogares 13 horas después del primero de tres terremotos en el Océano Pacífico. Las marejadas azotaron partes de la costa del país oceánico en la mañana de este viernes.

Miles de personas habían dejado sus hogares, escuelas y lugares de trabajo ante la advertencia. El temor llegó luego de un terremoto de magnitud 8.1 en las islas Kermadec. Gran parte de la Isla Norte estuvo bajo alerta de maremoto y se ordenó la evacuación de ciudades enteras como Opotiki.

A la 13:25 horas la Agencia Nacional de Manejo de Emergencias dijo que el nivel de amenaza se reducía. A las 15.43 horas se levantó definitivamente el aviso nacional. El aviso se entregó luego de que pasaran las olas más grandes, las que golpearon áreas como la bahía de Tokomaru.

La ministra de emergencias, Kiri Allan, dijo aunque no había restricciones era prudente ser cautelosos. La amenaza provocó que los residentes evacuaran hacia terrenos más altos. La alarma generó atascamientos en ciudades como Whangārei y en otras carreteras de las regiones afectadas.

NZ Herald informa que la Agencia Nacional para el Manejo de Emergencias dijo que las personas no deben regresar a las costas hasta que la defensa civil lo autorice. El mayor de los terremotos se produjo en las islas Kermadec fue de magnitud 8,1 y a 19,4 kilómetros de profundidad.

The tsunami threat to New Zealand has been further downgraded.

— National Emergency Management Agency (@NZcivildefence) March 5, 2021