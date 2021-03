Terremoto 8.1 en Nueva Zelanda: SHOA estableció Estado de Precaución por posible “tsunami menor” para las costas de Chile

Durante la tarde de este jueves, un terremoto 8.1 afectó a Nueva Zelanda, por lo que las autoridades del país oceánico emitieron una alerta de tsunami y evacuación inmediata en el territorio desde Bay Of Islands hasta Whangarei y desde Matata hasta Tolaga Bay, incluyendo Whakatane y Opotiki. También, se considera a Great Barrier Island.

El movimiento ocurrió cerca de la region de Kermadec Island, según la National Emergency Management Agency, quienes además pidieron a la población ir al terreno elevado más cercano o lo más tierra adentro posible.

Las autoridades locales indicaron que “es posible que el terremoto no se haya sentido en algunas de estas áreas, pero la evacuación debe ser inmediata, ya que es posible que se produzca un tsunami dañino“. También ordenaron no esperar la alerta móvil de emergencia, sino a evacuar de inmediato.

La agencia también señaló que “es posible que la primera ola no sea la más grande. La actividad de tsunami continuará durante varias horas y la amenaza es real hasta que se cancele esta advertencia”.

Cabe destacar que el evento corresponde al tercer movimiento telúrico de gran magnitud en la zona.

TSUNAMI WARNING issued following Kermadecs earthquake. People near coast from the BAY OF ISLANDS to WHANGAREI, from MATATA to TOLAGA BAY, and GREAT BARRIER ISLAND must MOVE IMMEDIATELY to nearest high ground, out of all tsunami evacuation zones, or as far inland as possible

— National Emergency Management Agency (@NZcivildefence) March 4, 2021