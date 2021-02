Rey emérito Juan Carlos I pagó más de cuatro millones de euros para regularizar situación con el fisco español

El rey emérito Juan Carlos I hizo una segunda regularización fiscal de 4.395.901 euros, “incluyendo intereses de demora y recargos”, informó el abogado Javier Sánchez-Junco.

De acuerdo con El País, el abogado afirmó que la declaración complementaria se presentó “sin requerimiento previo de clase alguna”, condición indispensable para que pueda eludir una acusación por delito fiscal que de otra forma cometería, al sobrepasar la cuota defraudada los 120.000 euros en un ejercicio.

La deuda tributaria cancelada, según el comunicado, corresponde a “las rentas derivadas de la asunción, por la Fundación Zagatka, de determinados gastos por viajes y servicios realizados por S.M. de lo que podrían derivar determinadas obligaciones tributarias que han quedado regularizadas”; haciendo referencia a los vuelos con jets privados que fueron pagados hasta 2018 por la fundación propiedad de su primo lejano Álvaro de Orleans.

Al aludir el comunicado a las “rentas”, se confirma que lo que ha presentado Juan Carlos I es una declaración complementaria al impuesto sobre la renta (IRPF) y no al de donaciones, como hizo en su primera regularización. El profesional no explica a cuánto asciende el monto no declarado al fisco, aunque se estima en más de ocho millones, ni tampoco cómo ha hecho el anterior Jefe del Estado para recaudar tan importante cantidad de dinero.

El rey emérito, en Abu Dabi (capital de Emiratos Árabes Unidos) desde agosto, abonó el pasado 9 de diciembre a Hacienda 678.393 euros. Entonces se trataba de regularizar los fondos que, entre 2016 y 2018, le suministró el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, con intereses en España. Según la investigación de la Fiscalía, las tarjetas que pagaba dicho empresario sirvieron para abonar gastos diversos del rey emérito y sus familiares (entre los que no figuran los Reyes actuales), como viajes, regalos, hoteles y restaurantes.