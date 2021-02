Líder Supremo de la República Islámica de Irán afirma que personajes femeninos en animaciones deben usar hiyab

El ayatolá Alí Khamenei emitió una fatwa para que los personajes femeninos en dibujos animados y otro tipo de animaciones lleven obligatoriamente cubiertas la cabeza y el pecho con la hiyab, de acuerdo con la agencia de noticias oficial de Irán, Tasnim, citada por medios internacionales.

“Aunque el uso de la hiyab en una situación hipotética como esa no se requiere per se, se exige el acatamiento de la hiyab en animación debido a las consecuencias de no usar hiyab“, dijo Khamenei al responder una pregunta hecha por Telegram.

Una fatwa es una declaración o dictamen sobre un punto de la ley islámica, que no es legalmente vinculante, pero es otorgado por una autoridad superior reconocida.

La periodista y activista Masih Alinejad alertó sobre los preligros de la fatwa emitida por el ayatolá. “¡Esto no es una broma! El Líder Supremo de la República Islámica de Irán ha anunciado que las mujeres, incluso en las animaciones, deben usar hijab. ¡Incluso las hembras de insectos como las abejas tienen sus hiyabs! Su obsesión por el pelo de cualquier cosa femenina es tóxica. Estas personas están en el poder en Irán”, dijo en Twitter.

This isn’t a joke!

The Supreme Leader of the Islamic Republic of Iran has announced women even in animations should wear hijab!

Even female insects like bees have their hijabs on!

Their obsession with the hair of female anything is toxic. These people are in power in Iran. pic.twitter.com/HSZ9P4H9XQ

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) February 20, 2021