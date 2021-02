Primo de la reina Isabel II fue condenado a 10 meses de prisión por abuso sexual

Un primo de la reina Isabel II fue condenado a 10 meses de prisión por agredir sexualmente a una mujer en su castillo de Escocia.

Se trata de Simon Bowes-Lyon, conde de Strathmore y Kinghorne, quien tras el suceso reconoció haber abusado de la víctima en un dormitorio del castillo de Glamis.

El hecho ocurrió cuando el familiar de la realeza, de 34 años, organizó un evento de relaciones públicas en febrero de 2020 que duró tres días, donde el abuso tuvo una duración de 20 minutos en una de las habitaciones. Es por eso, que fue sentenciado por el Tribunal del Sheriff de Dundee.

El alguacil Alastair Carmichael, le detalló al acusado Bowes-Lyon que la víctima “incluso ahora, un año después, todavía, ocasionalmente, tiene pesadillas y siente pánico por haber sido agredida sexualmente por ti“.

Junto con eso, agregó que “a lo largo de todo esto, ella dejó en claro que quería que dejaras de hacerlo. Te dijo repetidamente que tenía novio, te dijo repetidamente que te marcharas y repetidamente tenía que seguir alejándote de ella. Todo lo cual ignoraste. Una vez que finalmente logró expulsarte de su dormitorio, regresaste a la puerta y le suplicaste que te dejara entrar”.

Según reveló la revista People, el oficial concluyó que el castillo donde vive el conde de Strathmore y Kinghorne estaba en condiciones para un arresto domiciliario bajo la Orden de Restricción de Libertad, pero decidió que la sentencia se cumpliría tras las rejas. Bowes-Lyon también fue incluido en el registro de agresores sexuales en enero de 2021.

A través de un comunicado, Simon Bowes-Lyon admitió sus acciones y expresó que se sentía arrepentido por lo que había hecho: “Estoy muy avergonzado de mis acciones que han causado tanta angustia a un invitado en mi casa. Cuando me di cuenta de lo que había hecho, me disculpé rápidamente con la mujer en cuestión. Me disculpo de todo corazón nuevamente hoy. Lamento profundamente mi comportamiento y la angustia que ha causado“.