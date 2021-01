Nancy Pelosi firmó el cargo de juicio político contra Donald Trump: “Nadie está por encima de la ley”

El “asalto al Capitolio” de Estados Unidos mantiene sus repercusiones hasta este miércoles. Lo sucedido hace algunos días en Washington, capital norteamericana, en momentos que el Congreso de ese país se preparaba para reafirmar el triunfo de Joe Biden, todavía genera importantes consecuencias.

Como lo sucedido hoy. Tras una histórica votación, el Congreso de Estados Unidos decidió dar curso al juicio político en contra de Trump, decisión que durante la tarde fue firmada por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

La congresista por el Estado de California aseguró que: “hoy, de manera bipartidista, la Cámara demostró que nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente de Estados Unidos”, dijo en conferencia de prensa.

“Donald Trump es un peligro claro y presente para nuestro país y que una vez más honramos nuestro juramento al cargo de proteger y defender la Constitución de Estados Unidos, por eso que Dios nos ayude. Y ahora, con tristeza y con el corazón roto por lo que esto significa para nuestro país, firmaré el cargo del juicio político”, complementó Pelosi.

En total, 232 congresistas votaron a favor, 197 en contra, y cuatro no se pronunciaron, mientras que a la mayoría demócrata se unieron 10 legisladores republicanos. Ahora el proceso pasa al Senado, donde tendrá el juicio político como tal.

It is my somber responsibility to sign the Article of Impeachment against President Trump passed in a bipartisan vote by the House of Representatives a short time ago. https://t.co/xlTntjjIMn

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) January 13, 2021