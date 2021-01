Demócratas hicieron solicitud para comenzar el juicio político en contra de Donald Trump

Los representantes demócratas presentaron ante el Congreso la solicitud para enjuiciar al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su responsabilidad en el ataque perpetrado por sus seguidores en contra del Capitolio. Los parlamentarios acusan al mandatario de “incitar una insurrección”.

El documento consta de un solo artículo, dice CNN, y apunta a los alegatos de Trump de que ganó las elecciones y hubo un fraude en su contra y a su discurso previo al ataque al Capitolio, el mismo 6 de enero. También menciona la llamada al secretario de Estado de Georgia, al que le planteó la posibilidad de “encontrar” más votos para revertir su derrota ante Joe Biden.

“En todo esto, el presidente Trump puso en grave peligro la seguridad de Estados Unidos y sus instituciones de gobierno”, dice la resolución.

“Amenazó la integridad del sistema democrático, interfirió con la transición pacífica del poder e impuso una rama del gobierno igual. De ese modo, traicionó su confianza como presidente, para agravio manifiesto del pueblo de los Estados Unidos”, agrega.

The President incited an insurrection. As a nation, a Congress, and an American people, we must make clear that his actions were a violation of his oath & a betrayal of his office.

I'm cosponsoring the articles of impeachment led by @RepTedLieu, @RepCicilline, & @RepRaskin.

— Rep. Abigail Spanberger