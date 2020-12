La revista Time eligió a Joe Biden y Kamala Harris como las personas del 2020

La revista Time eligió como las personas del año 2020 a Joe Biden y Kamala Harris, presidente y vicepresidenta electa de Estados Unidos, respectivamente.

El medio explicó que los escogió “por cambiar la historia estadounidense, por mostrar que las fuerzas de la empatía son mayores que las furias de la división, por compartir una visión de curación en un mundo en duelo“, explicó el editor en jefe de la revista, Edward Felsenthal.

Joe Biden and Kamala Harris are TIME’s 2020 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/o97QNlSBrl pic.twitter.com/KuoBoebBN4

— TIME (@TIME) December 11, 2020