Donald Trump se aferra a un recurso de Texas ante la Corte Suprema para revertir su derrota ante Joe Biden

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, persiste en su teoría de que hubo fraude en su contra y se aferra a una última esperanza judicial para tratar de revertir su derrota ante Joe Biden en las pasadas elecciones: la demanda de Texas en la Corte Suprema para anular la votación en Michigan, Georgia, Pensilvania y Wisconsin, todos favorables al presidente electo.

“Intervendremos en el caso de Texas (y de muchos otros estados). Esta es la grande. ¡Nuestro país necesita una victoria!”, escribió en su cuenta de Twitter.

La acción judicial de Texas la han apoyado 17 los estados, todos afines al presidente, incluido Florida.

We will be INTERVENING in the Texas (plus many other states) case. This is the big one. Our Country needs a victory!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 9, 2020