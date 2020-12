Atropello múltiple dejó al menos dos fallecidos al oeste de Alemania

Al menos dos fallecidos y varios heridos dejó un atropello múltiple en la ciudad de Trier, ubicada al oeste de Alemania, este martes, según informó la policía local a través de su cuenta en Twitter.

Las autoridades además indicaron que detuvieron a un sujeto de 51 años por el atropello, ubicando también el vehículo que protagonizó el hecho.

Mientras, la policía llamó a las personas a evitar acudir al centro de la ciudad para permitir el ingreso y movilización de los equipos de emergencia.

A través de las redes sociales también se pidió que no se difundan informaciones falsas y puntualizaron que “la prioridad es la atención a las víctimas“.

BREAKING – Car plows through pedestrians in the German city of Trier, at least 2 dead, 10 injured. The police rammed the car and arrested the driver. pic.twitter.com/oQHM83arwv

JUST IN: At least two people were killed and several injured after a car was driven into a pedestrian zone in the German town of Trier, local police say. One person has been arrested. https://t.co/sYcFLicxES

— CNN International (@cnni) December 1, 2020