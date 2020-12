Fiscal general de EEUU dijo que no observaron ninguna prueba de fraude electoral

Otra derrota más de Donald Trump y suma varias desde el 3 de noviembre. El fiscal general de EEUU, William Barr, manifestó que el departamento de justicia no encuentra pruebas de irregularidades en las elecciones. El funcionario es un hombre de confianza del aún jefe de la Casa Blanca.

Trump sigue sin reconocer al presidente electo Joe Biden e insiste a diario en sus redes sociales con un falso fraude. “No hemos visto fraude a una escala que hubiese podido afectar y dar lugar a un resultado diferente”, dijo Barr. El fiscal general había instruido a los fiscales federales a investigar las acusaciones “claramente creíbles”.

William Barr manifestó a AP News que “se ha afirmado que podría haber fraude sistémico”. El funcionario designado por Trump precisó que el Departamento de Seguridad Interior y el Departamento de Justicia “no han visto nada que sustancie eso”. Los abogados del republicano creen que no se investigó bien.

El equipo legal liderado por Rudy Giuliani, asesor personal de Trump, lanzó varias teorías conspirativas. Incluso Giuliani y el abogado Sidney Powell dijeron que había servidores alemanes con información de votantes estadounidenses y un software creado en Venezuela “bajo la dirección de Hugo Chávez”, fallecido en 2013.

The New York Times asegura que otros republicanos se separaron este martes de las quejas de Trump sobre las elecciones. Barr comentó que “la mayor parte de denuncias de fraude se refieren a unos casos y personas concretas, no hay acusaciones generalizadas, y esas se están viniendo abajo”.