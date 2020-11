Protestas en Brasil tras violento homicidio de un afro descendiente en supermercado

Un trágico homicidio se conoció el día en que Brasil conmemoraba el Día de la Conciencia Negra. Dos guardias de seguridad golpearon brutalmente al afro descendiente, Joao Alberto Silveira Freitas. La magnitud de los golpes, en el estacionamiento de un supermercado, causaron la muerte del trabajador de 40 años.

Un testigo logró grabar con su teléfono la golpiza, dejando expuesto el violento actuar de los funcionarios blancos. La escena difundida en redes la noche del jueves provocó la indignación en el gigante sudamericano. Este viernes se registraron manifestaciones en diversas ciudades brasileras en contra del racismo.

La policía asegura que la víctima amenazó a una trabajadora del supermercado Carrefour, quien llamó a los guardias. Nuevos videos no comprueban la teoría de esa institución. Tras la paliza sobre Silveira Freitas, los servicios de emergencia intentaron reanimar sin fortuna al hombre.

Un amigo del trabajador asesinado, quien presenció la golpiza, aseguró a G1 de Globo que mientras lo golpeaban Silveira “gritó que no conseguía respirar”. La escena recuerda el homicidio de George Floyd a manos de un policía en Minneapolis. Ese hecho desencadenó en el movimiento Black Lives Matter.

Los agresores fueron detenidos y uno de ellos es un policía militar temporal, quien trabaja en ese supermercado en su tiempo libre. El ultraderechista Jair Bolsonaro no condenó el hecho, ni nombró a Joao Alberto. El gobernante sí criticó a quienes protestan “disfrazados de lucha por la igualdad o justicia social”.

Este viernes se desarrollaron manifestaciones ciudadanas ante los supermercados Carrefour. El local donde ocurrió el homicidio en Porto Alegre, fue atacado y se incendió una de sus góndolas.

