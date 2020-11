Presidente de Perú descartó nueva constitución: No parece una prioridad inmediata

El nuevo presidente de Perú, Francisco Sagasti, dijo que una reforma constitucional “no nos parece una prioridad inmediata”. El mandatario interino aseguró que “lo mas importante en este momento es devolverle la calma a la ciudadanía”. Se trata del tercer gobernante en dos semanas en el país sudamericano.

Sagasti manifestó que “después de un periodo tan turbulento, tan cargado de protestas, de incluso algo de violencia, lo mas importante en este momento es devolverle la calma, devolver la tranquilidad a la ciudadanía“. La crisis en territorio peruano se inició tras la destitución de Martín Vizcarra que hizo el congreso.

El político asumió en la Casa de Pizarro luego de que renunciara Manuel Merino ante las masivas manifestaciones. El ciclo de Sagasti debe efectuar las elecciones generales el 11 de abril y entregar la presidencia el 28 de julio. En esa fecha Perú estará conmemorando el bicentenario de su independencia.

Francisco Sagasti dijo sobre una nueva carta magna que es un tema para el próximo gobierno. El presidente interino que el futuro ejecutivo deberá “tomar la decisión o no, de plantear la reforma de la constitución o una nueva constitución”. El mandatario también se refirió a la muerte de dos jóvenes en las protestas.

Sagasti aseguró a Reuters que no permitirá que se quede sin justicia lo ocurrido, pero agregó que no se debe estigmatizar a toda la policía. “No dejaremos impunes de ninguna manera aquellos que han cometido estos actos de violencia y de violación de los derechos humanos”, precisó el jefe de gobierno.

El nuevo mandatario peruano recalcó que “tampoco nos pasaremos al otro lado diciendo que toda la policía es así”. Francisco Sagasti manifestó que “no manchemos a toda la policía, por el efecto de la actitud de algunos elementos”.