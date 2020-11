Manifestantes encendieron fuego al edificio del Congreso en Guatemala

Un grupo indeterminado de manifestantes encapuchados encendieron fuego contra la sede del Congreso en Guatemala, en protesta por el Presupuesto 2021, y pidiendo la renuncia del presidente del país, Alejandro Giammattei.

En tanto, las fuerzas policiales que se encontraban custodiando el lugar no actuaron para evitar que los encapuchados ingresaran y prendieran fuego al edificio, por lo que muchos han especulado con las órdenes que tenían las fuerzas de orden en ese momento.

La polémica por la aprobación del Presupuesto para el próximo año surgió debido a que es considerado uno de los más grandes de la historia de ese país, que a juicio de la población generará problemas económicos y endeudamiento.

Debido a esto, el propio vicepresidente, Guillermo Castillo, le pidió a Giammattei que renunciaran al Ejecutivo, asegurando que se lo solicitó “por el bien del país”, lo que no fue bien recibido por el mandatario, mientras que Castillo indicó a la prensa local que su relación con el presidente no es la mejor.

Ya que en mi tl no veo a nadie compartiendo la situación en Guatemala, espero que no me ignoren y compartan esto.

#GUATEMALA'S CONGRESS IS LITERALLY ON FIRE RIGHT NOW: pic.twitter.com/A51CDLkzSI

— Sandra Cuffe (@Sandra_Cuffe) November 21, 2020