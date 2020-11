EEUU retiró cargos al exsecretario de defensa y Cienfuegos será juzgado en México

El Departamento de Justicia y la Fiscalía General de la República (FGR) acordaron algo que sorprendió al gobierno de México. Estados Unidos no juzgará al general y exsecretario de defensa Salvador Cienfuegos. La fiscalía acusa al militar en retiro de tres cargos de narcotráfico y uno de lavado de dinero.

Cienfuegos se encuentra detenido en EEUU desde octubre. Washington ahora pedirá a la jueza “que se desestimen los cargos penales contra Cienfuegos” para que sea investigado y procesado “de acuerdo con las leyes mexicanas”. El texto afirma que se proporcionaron las pruebas reunidas a las autoridades mexicanas.

La Fiscalía acusó al exmilitar de conspirar para traficar heroína, cocaína, marihuana y metanfetaminas, además de lavar el dinero. Cienfuegos se declaró inocente y aguardaba la audiencia de este miércoles. El País informa que la audiencia serviría para que Estados Unidos retire los cargos en su contra.

Según la justicia estadounidense las pruebas consisten en mensajes entre Cienfuegos y el cartel del H-2. El canciller Marcelo Ebrard aseguró que “Cienfuegos seguirá su proceso en México, que serán aplicadas las leyes mexicanas”. El ministro recalcó que los hechos que se le acusan ocurrieron “presumiblemente en México”.

Ebrard enfatizó que “no lo vemos como camino a la impunidad sino como un acto de respeto a México“. La decisión sorprendió a ambos lados de la frontera, sobre todo por cómo las autoridades estadounidenses llevaron la investigación. El mismo Ebrard habló con el fiscal general William Barr para expresarle su “descontento”.

