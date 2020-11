Trump saca al director de ciberseguridad que desmintió sus acusaciones de fraude

El republicano Donald Trump despidió a través de Twitter al director de la Agencia de Ciberseguridad, Christopher Krebs. El funcionario certificó la integridad de las elecciones del 3 de noviembre en los últimos días. Sus argumentos contradijeron las falsas denuncias de fraude masivo que hizo el gobernante.

Krebs fue nombrado por Trump, pero hace días comentó a sus compañeros que esperaba ser sacado del cargo. El aún jefe de la Casa Blanca insiste en desconocer su contundente derrota ante el demócrata Joe Biden. El Partido Republicano sigue en silencio ante la segunda vuelta por dos escaños del senado en Georgia.

La votación es clave porque definirá quién controla el congreso, cuando el Partido Demócrata ya tiene la mayoría en la cámara. Trump insiste en despedir a quienes considera desleales, como lo hizo el 9 de noviembre con el secretario de defensa Mark Esper. Hasta ahora la realidad no llegó a tocar la puerta del millonario.

El mandatario escribió en la red social que “la reciente declaración de Chris Krebs sobre la seguridad de las elecciones de 2020 era altamente inexacta”. Donald Trump insistió sin pruebas que “hubo masivas incorrecciones y fraude”. En el texto enumeró varias acusaciones sin base y obligando a Twitter a etiquetar su mensaje.

The New York Times informa que Krebs es un exejecutivo de Microsoft. Este martes, Krebs tuiteó un informe en el que 59 expertos en seguridad electoral aseguran que no existe evidencia alguna de fraude. “Honrado por haber servido. Lo hicimos bien. Defender hoy, asegurar mañana“, escribió Christopher Krebs desde su cuenta.