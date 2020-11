Kamala Harris, la primera vicepresidenta negra de Estados Unidos: “Tenemos mucho trabajo por delante”

Este sábado se conoció la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, luego de adjudicarse los votos electorales que le faltaban —20 en el estado de Pennsylvania— para llegar a la Casa Blanca.

Quien lo secundará en esta labor es la abogada y senadora Kamala Harris, quien será la primera mujer negra en ocupar la vicepresidencia del país norteamericano. A esto se suma su ascendencia jamaiquina e india, que marcará un hito en este cargo de predominancia masculina y blanca.

Harris escribió en su cuenta de Twitter que “esta elección es mucho más que @JoeBiden o yo. Se trata del alma de Estados Unidos y nuestra voluntad de luchar por ella. Tenemos mucho trabajo por delante. Empecemos”.

Al igual que Biden, la nueva vicepresidenta cambio su biografía de Twitter para dar cuenta de su llegada a la Casa Blanca.

This election is about so much more than @JoeBiden or me. It’s about the soul of America and our willingness to fight for it. We have a lot of work ahead of us. Let’s get started.pic.twitter.com/Bb9JZpggLN

— Kamala Harris (@KamalaHarris) November 7, 2020