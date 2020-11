Biden no se declaró electo pero aclara que “los números son claros, vamos a ganar”

La ventaja que se amplía en el estado de Pensilvania promovió la aparición de Joe Biden. El candidato del Partido Demócrata hizo una aparición ante los medios de comunicación cuando está cerca de ser electo presidente. El exvicepresidente eligió un tono de calma y recalcando las tareas que desea abarcar en su mandato.

Biden aclaró que no se declararía ganador, cuando falta que algunos estados confirmen su triunfo para obtener los 270 votos electorales. Pero sí precisó que “los números son claros, vamos a ganar esta carrera”. El presidenciable demócrata destacó que logra la votación más alta “en la historia de Estados Unidos”.

El exsenador por Delaware se distanció de su contendiente y dijo a la ciudadanía que “sus votos serán contados. La gente será escuchada”. Luego hizo un llamado a la unidad de los estadounidenses y dijo que su responsabilidad como mandatario “será representar a toda la nación”.

La candidata a vicepresidenta Kamala Harris acompañó a Joe Biden, quien mantiene una diferencia de 28.833 votos en Pensilvania, 29.861 en Arizona, 22.657 en Nevada y 4.395 en Georgia. Entre esos cuatro estados busca al menos 17 votos electorales para confirmar que será el próximo jefe de la Casa Blanca.

El republicano Donald Trump, que suma 214 votos electorales, mantiene ventajas en Alaska y Carolina del Norte, donde obtendría otros 15 apoyos. La desventaja no calma al actual gobernante, quien continúa acusando a Biden de “robar” la elección y de que los demócratas cometieron fraude, sin aportar ninguna prueba.

La fortuna no acompaña al actual inquilino de Washington ya que el jefe del personal de la Casa Blanca, Mark Meadows, dio positivo por el coronavirus Covid-19. El funcionario republicano se suele dejar ver sin mascarilla en actos públicos. El SARS-CoV-2 ya dio muerte a más de 230.000 personas en EEUU.

“What’s becoming clear each hour is that a record number of Americans of all races, faiths, religions chose change,” Joe Biden says. “They’ve made it clear they want the country to come together…The people spoke, more than 74 million Americans, they spoke loudly for our ticket” pic.twitter.com/N3tPu7ImTs

— MSNBC (@MSNBC) November 7, 2020