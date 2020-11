Twitter no permitirá que ningún candidato se proclame ganador en elecciones EEUU

Las elecciones en EEUU suman tensión, mientras alcanza una cifra récord de votantes por sistema remoto y adelantado. En medio de la polémica, con el republicano Donald Trump acusando un fraude sin pruebas, este martes 3 de noviembre no se sabe si se conocerá al triunfador. Por eso una red social hizo un anuncio.

Twitter anunció que no dejará que ningún candidato se autoproclame como ganador. La empresa emitió un comunicado asegurando que es necesario que los resultados sean reconocidos por la autoridad electoral. De esta forma el actual mandatario o Joe Biden no podrán usar la red social para definirse como triunfadores.

La compañía precisó que otra forma es si existe una proyección pública “de al menos dos medios de comunicación nacionales autorizados que realicen sondeos a pie de urna independientes“. Por esta razón serán monitoreados ABC News, Associated Press, CBS News, CNN, Decision Desk HQ, Fox News y NBC News.

Twitter advertirá sobre los mensajes que declaren un vencedor de las elecciones de Estados Unidos. Para ello informaron que “al comienzo de la noche electoral, etiquetaremos algunos tuits que se pronuncien sobre los resultados“. La red agregó que “puede haber problemas importantes con información engañosa”.

A few weeks ago, we announced how we will handle Tweets about US election results.

We want to remind you what to expect and share a preview of the labels we may apply. 🧵https://t.co/Fuawn83HrM

— Twitter Support (@TwitterSupport) November 2, 2020