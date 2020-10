Controversia en Estados Unidos: Cancelan el segundo debate presidencial entre Trump y Biden

El segundo debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden ha sido cancelado, según indicó la tarde de este viernes la Comisión de Debates Electorales, después de varios días de tensiones entre las dos campañas.

El programa estaba agendado para el 15 de octubre e iba a contar con preguntas del público. Sin embargo, Biden quería que se hiciera virtual, debido a que el Mandatario estadounidense está contagiado de Covid-19; lo que fue rechazado por el gabinete electoral del republicano.

Para este sábado, Trump ha convocado un evento en la Casa Blanca con “cientos de invitados” para dar un discurso sobre la ley y el orden, a días de que el cuerpo médico determine la evolución de infección del Presidente norteamericano.

Además, anunció que dará un mitin en el aeropuerto de Orlando, Florida, el lunes. Es decir, el mandatario infectado viajará en un avión con el entorno habitual y se dirigirá a sus seguidores cara a cara por primera vez desde que lo hizo hace dos jueves en Nueva Jersey, el último acto público al que asistió.

Antes de que se conocieran estos movimientos de Trump, el partido demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha propuesto este viernes crear una comisión para evaluar la salud física y mental del presidente Donald Trump para saber si está “capacitado” para gobernar.

Esto generó la indignación del presidente quien calificó de “loca” a la líder demócrata Nancy Pelosi y asegurando que: “Es posible que no me hubiera recuperado si no fuera por la terapia de Regeneron”.

