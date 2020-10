Profesor acusó a joven de “conducta inapropiada” por intentar amamantar a su bebé en clases online: madre dio potente respuesta

Una joven de California (Estados Unidos) acusó sentirse humillada luego de que su profesor no le permitiera amamantar a su bebé en medio de su clase online. Todo comenzó cuando su profesor de Estadísticas, del establecimiento Fresno City College, puso una nueva regla a sus alumnos al exigirles mantener las cámaras encendidas en clases para justificar su asistencia.

Tal como cuenta Marcella Mares (23), en información recogida por el medio británico Daily Mail, la asignatura de su docente se extendía por cuatro horas, motivo por el que le solicitó apagar la cámara en algunas ocasiones para poder alimentar a su bebé de 10 meses. Sin embargo, la respuesta del profesor no fue la esperada.

A pesar que la ley estatal de California permite a las madres amamantar sin penalización, el profesor le pidió que lo hiciera después del bloque completo. “Me alegra saber que puede tener la cámara y el micrófono encendidos, pero por favor no amamante a su hija durante la clase porque no es lo que debería hacer”, le escribió el docente. “Haz eso después de clases”, añadió.

Luego del correo, la estudiante de Criminología dijo que su profesor la expuso frente a sus compañeros. “Recibí un correo electrónico extraño de una estudiante que decía que tenía que hacerse cargo de algunas cosas que no tienen nada que ver con mi clase. Ustedes deben dejar de lado esas distracciones y prestar toda su atención a este curso”, dijo el docente, según Mares.

Ante esta situación, Marcella presentó una queja ante el establecimiento educacional, además de exponer públicamente la situación en su cuenta de Facebook. “No quería publicar esta imagen porque solo la quería para mí, pero ahora la uso para demostrar que puedo concentrarme en la clase mientras amamanto a mi hija”, expresó junto a una fotografía de ella en frente a un computador, alimentando a su bebé.

“Estaba molesta por eso. No me gustó la sensación de que me dijera lo que puedo y no puedo hacer con mi bebé, especialmente en mi propia casa porque la escuela está en línea en este momento”, dijo. “Me sentí tan desmotivada durante la clase que estaba tan herida que un humano real dijo estas cosas sobre mí y mi bebé amamantado en frente a otros estudiantes. Me humillaron “, expresó.

Luego de presentar la queja y exponer su caso en redes, la joven madre recibió una respuesta de su profesor. “Lamento las molestias con respecto a su intención de amamantar a su bebé. A partir de ahora, tiene derecho a hacerlo en cualquier momento durante la clase, incluso trabajando en grupo, escuchando la conferencia y realizando pruebas o el exámenes. Puede apagar la cámara en cualquier momento si lo necesita”, decía el correo.

En tanto, la estudiante además aclaró que no ha enfrentado problemas de este tipo en otras clases.

Finalmente, Marcella reflexionó: “Las mamás que amamantan y cualquier mamá que esté tratando de hacer malabares entre la escuela, el trabajo y un niño, deben ser elogiadas, no menospreciadas y humilladas. ¡Amo a mi bebé y elegiría su salud sobre cualquier cosa o persona, cualquier día de cualquier semana!”.