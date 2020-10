Donald Trump fue dado de alta tras haber estado tres días internado por Covid-19

Pasada las 19:30 horas —chilenas— de este lunes, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue dado de alta luego de haber estado tres días internado en el Walter Reed Medical Center por Covid-19.

El mandatario norteamericano salió caminando y sin emitir comentarios desde el recinto hospitalario ubicado en Bethesda. Sin embargo, horas antes manifestó en su cuenta de Twitter que se sentía “realmente bien“.

“No le tengas miedo a Covid. No dejes que domine tu vida. Hemos desarrollado, bajo la Administración Trump, algunos medicamentos y conocimientos realmente excelentes. ¡Me siento mejor que hace 20 años!”, expresó, adelantando además que retomará su campaña de reelección.

Trump dejó el centro asistencial en helicóptero y llegó a la Casa Blanca.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020