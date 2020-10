“Un debate normal” marcado por el Covid-19: Así fue el cara a cara entre los candidatos a la vicepresidencia de EE.UU.

La noche de este miércoles se desarrolló el debate entre los candidatos a la vicepresidencia de Estados Unidos, que principalmente giró en torno al manejo de la pandemia del Covid-19. Por supuesto, no faltaron las comparaciones con el cara a cara entre el Presidente Donald Trump y el demócrata Joe Biden de la semana anterior.

Porque a diferencia del caótico enfrentamiento entre ambos, el encuentro de esta jornada fue más auspicioso, ordenado y “normal”, de acuerdo a los comentarios de los medios estadounidenses. Ciertamente, este debate tuvo más resguardos a raíz del contagio del Mandatario: hubo separación con paneles transparentes.

En esta ocasión, fue el turno de la senadora demócrata por California Kamala Harris, con una amplia trayectoria en el mundo de la política y número dos de Biden, y el actual vicepresidente Mike Pence, encargado de defender el legado republicano de Trump y de paso asegurar su continuidad en el cargo.

Muy alejados de los improperios de sus representados, Harris y Pence intercambiaron frases potentes, pero con más palabras que insultos. “Cuando habla de aceptar el resultado de las elecciones, debo decirle, senadora, que su partido ha pasado los últimos tres años y medio tratando de revertir los resultados de las últimas elecciones. Es asombroso”, señaló el actual vicepresidente.

También acusó que “el Presidente Trump y yo luchamos todos los días en los juzgados para evitar que Joe Biden y Kamala Harris cambien las reglas y creen una oportunidad masiva para el fraude electoral“.

Además, Pence afirmó que “China es culpable por la pandemia. Trump no está feliz con ello y lo ha dejado en claro. China y la Organización Mundial de la Salud (OMS) no han sido directos con el pueblo americano. No dejaron a una delegación entrar hasta mediados de febrero”.

Sobre lo último, la senadora Harris afirmó que el manejo de la pandemia por parte de la Casa Blanca “ha tenido como consecuencia la pérdida de vidas y trabajos en Estados Unidos“.

“Trump tiene una obsesión incomprensible con deshacerse de los logros de la administración de (Barack) Obama y Biden“, continuó. “Crearon dentro de la Casa Blanca una oficina responsable de monitorear pandemias. Y la guerra comercial, como la llaman, ha costado 300 mil trabajos industriales”.

La demócrata también fue crítica en materia medioambiental: “El gobierno sacó la palabra ciencia del sitio web de la agencia medioambiental, lo mismo que el término cambio climático (…) Esto implica determinar quién está capacitado para liderar a nuestro país durante esta amenaza existencial. Queremos no tener emisiones de carbono para 2035. Vamos a volver a entrar al Acuerdo de París con orgullo“.