Tres físicos recibieron el Premio Nobel por sus estudios sobre agujeros negros

Los científicos Roger Penrose, Reinhard Genzel y Andrea Ghez son los ganadores del Premio Nobel de Física 2020 por sus estudios sobre agujeros negros.

El británico Penrose fue galardonado “por el descubrimiento que la formación de un agujero negro es una predicción sólida de la teoría general de la relatividad”.

Mientras que el alemán Reinhard Genzel y la estadounidense Andrea Ghez (la cuarta en la historia) fueron reconocidos “por el descubrimiento de un objeto compacto supermasivo en el centro de nuestra galaxia”.

David Haviland, presidente del comité que entrega el premio, afirmó que “los descubrimientos de los galardonados de este año han abierto nuevos caminos en el estudio de objetos compactos y supermasivos”.

“Pero estos objetos exóticos todavía plantean muchas preguntas que piden respuestas y motivan la investigación futura. No sólo preguntas sobre su estructura interna, sino también preguntas sobre cómo probar nuestra teoría de la gravedad en condiciones extremas en las inmediaciones de un agujero negro”, agregó.

