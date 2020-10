Medios internacionales confirman que Donald Trump se realizó examen PCR tras contacto estrecho con caso positivo de Covid

Este jueves por la noche, lo confirmó el propio mandatario. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró que él, junto a la primera dama Melania Trump, se realizaron exámenes de PCR tras tener contacto estrecho con un caso positivo de Covid-19.

En conversación con Fox News, el mandatario aseguró que: “dio positivo en la prueba, acabo de enterarme de esto. Dio positivo. Es una gran trabajadora. Muchas máscaras, usa muchas máscaras pero dio positivo“, dijo refiriéndose a una de sus asesoras principales, Hope Hicks.

“Luego salí con una prueba. Veré, ya sabes, porque pasamos mucho tiempo, y la primera dama también salió con una prueba. Entonces, si la ponemos en cuarentena o si la tenemos, no lo sé“, agregó Trump en la conversación.

Hicks estuvo presente junto a Trump en el pasado debate en Cleveland y “fue visto subiendo al Marine One, junto con varios otros de los ayudantes más cercanos del presidente, Jared Kushner, Dan Scavino y Nicholas Luna, ninguno de los cuales usaba máscaras, el miércoles cuando Trump se dirigía a un mitin de campaña en Minnesota”, aseguraron en CNN.

Trump insistió en que: “acabo de hacerme una prueba y veremos qué pasa, quiero decir, quién sabe… Pasé mucho tiempo con Hope y también la primera dama, y ​​ella es tremenda”, cerró el mandatario.

