Debate presidencial en Estados Unidos: El curioso tuiteo de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez sobre el “Chacal de la Trompeta”

Durante la noche de este martes se desarrolló el primer debate presidencial entre Donald Trump, actual Mandatario y representante del Partido Republicano, y Joe Biden, candidato por el Partido Demócrata.

En medio del cruce de palabras entre los dos contrincantes, surgió un curioso tuiteo de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, quien aludió a cierta sección de Sábado Gigante para referirse a la discusión entre ambos postulantes.

“Someone call el chacal de la trompeta on Chris Wallace because this is very much an ‘y fuera’ situation”, escribió la legisladora en su cuenta de Twitter.

Cabe recordar que el formato que creó Mario Kreutzberger se exportó a fines de los 80 a Estados Unidos, país en el que finalmente el animador y su programa echarían raíces en 1992. Por supuesto, en dicha versión —Sábado Gigante Internacional— aparecía el famoso “Chacal de la Trompeta”.