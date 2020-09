Miles de personas salieron a protestar en Bielorrusia ad portas de la reunión entre Lukashenko y Vladimir Putin

Miles de bielorrusos salieron a las calles de Minsk durante este domingo para protestar en contra de la cuestionada reelección del presidente Alexandre Lukashenko.

Según informó el medio local Tut.by, más de 400 personas fueron detenidas en el país por la policía y grupos de encapuchados afines al Gobierno.

Cabe mencionar que este lunes, Lukashenko se reunirá con el presidente de Rusia Vladimir Putin, para abordar la crisis que vive Bielorrusia tras las acusaciones de fraude electoral en la que se vio envuelto el líder bielorruso.

En tanto desde la Unión Europea criticaron la actitud del Gobierno de Bielorrusia, “en particular la escalada de violencia y el exilio forzoso de los miembros del Consejo de Coordinación, en violación de la legislación nacional de Bielorrusia y sus obligaciones internacionales”.

The European Union deplores the increasingly open disregard for the rule of law in Belarus, in particular the escalation of violence and forced exile of members of the Coordination Council, in violation of Belarus’ domestic laws and its international obligations https://t.co/6Eglczfq3f

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 12, 2020