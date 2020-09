Ciudadanos argentinos salieron a las calles en un nuevo “banderazo” en contra del Gobierno de Alberto Fernández

Desde las 16:00 horas, cientos de argentinos salieron a las calles a protestar en contra del Gobierno de Alberto Fernández.

Según informó Clarín, los manifestantes se concentraron en ciudades como La Plata, Rosario, Córdoba capital, Bariloche, Salta, el tradicional Obelisco y otros puntos del país.

Estas protestas se dan luego de que el empresario Lázaro Báez, cercano al kirchnerismo, fuera puesto en arresto domiciliario tras cuatro años en prisión por el delito de lavado de activos.

Además reclamaron en contra de las políticas de aislamiento y la criticada reforma judicial, llevada adelante por el Gobierno.

Vamos Argentina!!! 🇦🇷💟

No nos van a callar, no nos van a doblegar, no nos van a pisotear nunca más. Si el kirchnerismo va por todo, nosotros vamos por ellos. No pasarán!

Viva la libertad carajo! #13STodosALasCalles#13SYoVoy#13SPorLaRepublica pic.twitter.com/CNZMIQjXtM

— Chetoslovaca de CABA 💛 🇦🇷💛 (@NaditaSoy) September 13, 2020