Estados Unidos condenó “enérgicamente” la sublevación de militares en Mali

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, condenó “enérgicamente” la sublevación de militares en Mali, quienes detuvieron al presidente de Mali, Ibrahim Boubacar Keita, y su primer ministro, Boubou Cissé.

“Estados Unidos condena enérgicamente el motín del 18 de agosto en Malí. Nos unimos a nuestros socios internacionales, incluida la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental y la Unión Africana en la denuncia de estas acciones”, señaló Pompeo.

Quien también rechazó este hecho fue el Presidente de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki Mahamat, el que además exigió la liberación de los políticos detenidos. “El presidente de la Comisión de la Unión Africana condena enérgicamente la detención forzosa del presidente de Malí, Ibrahim Boubacar Keita, el primer ministro y otros miembros del gobierno de Malí y pide su liberación inmediata“, indicó.

“El Presidente rechaza enérgicamente cualquier intento de cambio inconstitucional de gobierno en Mali, pide a los amotinados que dejen de recurrir a la violencia y pide el respeto de las instituciones del país”, sentenció Moussa Faki Mahama.

Recordemos que posterior a su detención, el Presidente de Mali, Ibrahim Boubacar Keita, presentó su dimisión y la disolución del Parlamento.

