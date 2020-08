Vicepresidente de Estados Unidos pidió el fin del arresto domiciliario para Álvaro Uribe

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, pidió la liberación del exPresidente de Colombia, Álvaro Uribe, quien se mantiene en prisión preventiva desde el pasado 4 de agosto.

Pence, a través de su cuenta de Twitter, tildó de “héroe” al exmandatario, y manifestó que Uribe merece defenderse de las acusaciones como un hombre libre.

“Respetamos las instituciones y la independencia de Colombia, pero, como el expresidente Álvaro Uribe está bajo arresto domiciliario, nos unimos a todas las voces amantes de la libertad en todo el mundo para pedir a los funcionarios colombianos que permitan que este héroe, que ha recibido la Medalla Presidencial de la Libertad de los Estados Unidos, se defienda como un hombre libre“, señaló.

Recordemos que al exPresidente se le acusa por un delito de soborno y manipulación de testigos, cuando en 2012 acusó al senador progresista Iván Cepeda con el fin de involucrarlo con grupos paramilitares.

But, as Former President @AlvaroUribeVel is under house arrest, we join all freedom loving voices around the world in calling on Colombian officials to let this Hero, who is a recipient of the US Presidential Medal of Freedom, defend himself as a free man.

