Explosión en Baltimore dejó una persona fallecida y cuatro heridos de gravedad

En horas de este lunes se registró una “gran explosión de gas” en Baltimore, Estados Unidos, y que dejó una mujer fallecida y cuatro personas heridas de gravedad.

Según informó Bomberos de la zona, tres casas se vieron involucradas en este trágico accidente, quedando totalmente destruidas.

En tanto los funcionarios siguen trabajando en el lugar buscando a una persona que se encontraría desaparecida entre los escombros.

Las causas de este incidente siguen siendo materia de investigación.

On scene of a major gas explosion at Labyrinth and Reisterstown Rd. involving 3 homes. 2 occupants transported in serious condition, 1 adult woman deceased as BCFD continue to search for more. pic.twitter.com/4Hzrjkaled

Update: 6 people involved in W. Baltimore gas explosion includes 4 people transported in serious condition, 1 adult woman deceased, & FFs continue to rescue additional occupant. The cause is under investigation as we continue to search for any possible additional occupants.

— Baltimore Fire (@BaltimoreFire) August 10, 2020