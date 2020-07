“Nunca la traicioné”: Michel Temer aseguró que no colaboró con la destitución de Dilma Rousseff

Un año y medio después de dejar la presidencia de Brasil, Michel Temer hizo sus descargos en entrevista con El País, acerca de un eventual impeachment a su sucesor, Jair Bolsonaro. Su hijo Flávio enfrenta diversas acusaciones de corrupción y su exasesor Fabricio Queiroz fue arrestado a mediados de junio.

El exjefe de gobierno respondió una consulta acerca de si podría haber hecho más contra la destitución de Dilma Rousseff, a propósito de este caso y su oposición a un juicio político contra Bolsonaro.

“La expresidenta Dilma, en el ámbito personal, era sumamente honesta. No tiene una sola deshonestidad que manche su vida“, manifestó Temer. “Por supuesto que tuvo problemas, las pedaladas fiscales (maquillaje de las cuentas públicas), las dificultades con el Congreso Nacional, los millones de personas (en las manifestaciones) en las avenidas. Porque quien echa a un presidente no es el Parlamento, es el pueblo en la calle, que sensibiliza al Parlamento, que echa al presidente“.

Leer también Internacional Asociación Brasileña de Prensa presentará querella contra Bolsonaro por exponer a periodistas al anunciar que tenía Covid-19 Internacional Medios brasileños aseguraron que Jair Bolsonaro dio positivo en test de Covid-19 Internacional Alcalde brasileño dijo que reabrirá el comercio “muera quien muera”

Agregó que la exmandataria “se va a acordar de que fui una vez al palacio presidencial. El presidente de la Cámara de Diputados (Eduardo Cunha) me había buscado para decirme: ‘El PT (Partido de los Trabajadores) está apoyándome, así que voy a archivar todas las peticiones de impeachment‘. Yo me acerqué a ella y le dije: ‘Presidenta, duerma tranquila. El presidente de la Cámara me ha acabado de decir esto’. Ella me dijo: ‘¡Anda! ¡Qué bueno, Temer! Excelente'”.

El antecesor de Bolsonaro continuó con su relato: “Pero al cabo de un tiempo, el PT empezó a reprender al presidente de la Cámara de Diputados. Y Cunha me había dicho que había una petición que era casi imposible no admitirla, y abrió el impeachment. Con esto lo que quiero dejar claro es que, evidentemente, no colaboré con la destitución“.

Temer aseguró además que “cuando empezó el proceso de legitimidad de la acusación en el Parlamento me vine a São Paulo. Me quedé aquí una buena temporada. No volví hasta tres o cuatro días antes de la votación porque estaba empezando a quedar mal eso de no estar en Brasilia. Varias veces me llamaban exactamente para eso, y nada más que para eso. Cuando había dificultades con el MDB (Movimiento Democrático Brasileño). Yo iba y lo arreglaba todo. O sea, apoyando al Gobierno. Hice lo que pude por el Gobierno”.

Acerca de una supuesta traición, el expresidente contestó que “de las voces del PT, esa palabra, ‘traición’, no la he oído nunca. Lo que he escuchado ha sido ‘golpe’. Me tienen incluso una cierta consideración. Nunca individualizan demasiado. Cuando dicen ‘golpe’, entienden que fue un golpe de varios partidos. Un golpe parlamentario. Confieso que es la primera vez que escucho la palabra traidor. Nunca he traicionado ni a la presidenta ni a nadie. Especialmente no me he traicionado a mí mismo“.