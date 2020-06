Revelaron aparición de una nueva cepa de gripe porcina con “potencial pandémico” en China

La BBC recogió una investigación de parte de un grupo de científicos, que reveló la aparición de una nueva cepa de gripe porcina con “potencial pandémico” en China, el cual puede infectar a humanos.

El artículo fue publicado por la revista científica PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) y establece que el virus presente en estos animales cuenta con “todas las características distintivas” de estar altamente adaptado a contagiar a las personas.

“La vigilancia de los virus de la gripe en los cerdos es una medida clave para prevenir la aparición de la próxima gripe pandémica“, se detalló.

El nuevo virus, llamado G4 EA H1N, podría afectar de manera considerada a las personas, en vista de que no cuentan con inmunidad. Además, se trataría de una cepa parecida a la de la gripe porcina de 2009, aunque con diferencias.

La publicación informó que los investigadores consignaron que esta puede crecer y multiplicarse en las células que recubren las vías respiratorias humanas. Además, encontraron evidencia de que se inició de forma reciente en trabajadores de mataderos y de la industria vinculada a dicha actividad en el gigante asiático.