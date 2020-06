Niño que predijo pandemia por Covid-19 advirtió que se acerca nueva catástrofe mundial

Abhigya Anand es un niño de la India que, a sus 14 años, captó la atención del mundo luego de predecir la pandemia de coronavirus en Agosto de 2019.

En esta ocasión, Anand advirtió sobre una nueva catástrofe a nivel mundial, la cual podría suceder entre el 20 diciembre de 2020 y marzo de 2021. “Comenzará a partir del 20 de diciembre de 2020, cuando Saturno y Júpiter estén completamente unidos”, señaló.

“Esta conjunción también causará muchas enfermedades, destrucción, y hasta tal vez una hambruna, porque a los agricultores se les está haciendo difícil cosechar sus productos. Si la economía de la agricultura no se normaliza ya, va a destruir todo el mundo. No va a quedar ningún ser humano vivo si la gente no toma medidas“, aseguró a través de su canal en Youtube.

Cabe mencionar que Abhigya Anand afirmó que para el 5 de septiembre de este año, el coronavirus sería completamente erradicado.