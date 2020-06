Desempleo en Estados Unidos disminuyó en relación al mes anterior sorprendiendo a analistas

En medio de la pandemia del Covid-19 y las masivas protestas en su contra por temas raciales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una “buena noticia” para los norteamericanos respecto a las consecuencias económicas del coronavirus en su país.

Esto, luego de que este viernes el mandataria, a través del Departamento de Trabajo de su gobierno, anunciara una reducción en la tasa de desempleo correspondiente al mes de mayo. El índice bajó a un 13,3% comparado con el 14,7 % del mes anterior.

Dichos números superaron las expectativas de los analistas, mientras que Trump calificó el informe como “una afirmación de todo el trabajo que hemos estado haciendo“, esto teniendo en cuenta que las cifras mostradas hoy, representan un aumento de 2,5 millones de personas que encontraron trabajo en el último mes.

“Estas mejorías en el mercado laboral reflejaron una reanudación limitada de la actividad económica que se había reducido en marzo y abril debido a la pandemia y los esfuerzos para contenerla”, señaló la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

El ente, agregó que “en mayo el empleo subió sustancialmente en el sector de hotelería y esparcimiento, la construcción, la educación y los servicios de salud, así como el comercio minorista; por contraste, el empleo gubernamental siguió cayendo sustancialmente”, indicaron.

With 2.5 MILLION jobs added in May, we're on the way to an incredible period of growth! 🔥 pic.twitter.com/gRrmte6xS3

— The White House (@WhiteHouse) June 5, 2020