Donald Trump amenazó con la posibilidad de “regular o cerrar” las redes sociales

Donald Trump vislumbró la posibilidad de “regular o cerrar” las redes sociales, a las que acusó de “silenciar” las “voces conservadoras”.

El mensaje del presidente de Estados Unidos lanzó la advertencia luego que Twitter calificó como “potencialmente engañoso” uno de sus mensajes referente al voto por correo.

“Los republicanos sienten que las plataformas de redes sociales silencian totalmente las voces conservadoras. Regularemos con contundencia, o las cerraremos, antes de permitir que esto suceda”, afirmó Trump en su cuenta de Twitter.

“No podemos dejar que las papeletas de voto por correo a gran escala se instauren en nuestro país. Sería una barra libre para todos para engañar, falsificar y robar las papeletas. Quien mienta más ganaría. De igual modo, las redes sociales. Pórtense bien, AHORA!”, recalcó en referencia al tema origen de la controversia.

Republicans feel that Social Media Platforms totally silence conservatives voices. We will strongly regulate, or close them down, before we can ever allow this to happen. We saw what they attempted to do, and failed, in 2016. We can’t let a more sophisticated version of that….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2020