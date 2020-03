El drama de los chilenos que están en el crucero Costa Luminosa por el coronavirus

Difícil es el panorama de los chilenos en el extranjero, producto de la situación mundial que se vive producto del coronavirus Covid-19.

Ejemplo de lo anterior es lo que viven al menos dos compatriotas que se encuentran en el crucero Costa Luminosa, que actualmente está en Marsella, Francia y en el que ya hubo casos positivos y un fallecido, producto de la enfermedad; aunque solo se ha permitido el descenso de ciudadanos locales.

Al respecto, Loreto Olavarría, comentó que “se van luego a Francia, bajaron ayer a varias personas pero mi familia no estaba entre ellos y ahora se los llevarán a Italia, donde la situación socio-sanitaria es crítica“.

“Es poco probable que no reciban atención y mi familia necesita recibir atención médica en los próximos días. Los síntomas más graves aparecen en el séptimo día, estamos bastante al límite. Urgentemente necesita mi familia quedarse en tierra, no partir en el mar rumbo a Italia, donde no sabemos qué pasará”, agregó.

Según se ha podido recabar, el barco emprenderá viaje a Italia, donde se señaló que podrían descender los pasajeros chilenos. Sin embargo, debido a la situación sanitaria que allí se vive, no recibirían atención médica.