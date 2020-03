Secretario general de Naciones Unidas: “No podemos dejar que el miedo se vuelva viral”

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el portugués António Guterres, hizo un llamado a “la solidaridad” luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara como pandemia al nuevo coronavirus.

“La declaración de hoy de una pandemia Covid-19 es un llamado a la acción, para todos, en todas partes. También es un llamado a la responsabilidad y la solidaridad, como naciones unidas y como personas unidas”, expresó Guterres.

En un video que difundió a través de sus redes sociales, el titular de Naciones Unidas agregó que “a medida que luchamos contra el virus, no podemos dejar que el miedo se vuelva viral. Superemos juntos esta amenaza común“.

Today’s declaration of a #COVID19 pandemic is a call to action – for everyone, everywhere.

It’s also a call for responsibility & solidarity – as nations united and as people united.

As we fight the virus, we cannot let fear go viral.

Let’s overcome this common threat together. pic.twitter.com/upAda4Lvzy

