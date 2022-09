La muerte de la Reina Isabel II generó un profundo impactó en Reino Unido, por lo cual, las autoridades del fútbol inglés decidieron suspender las competiciones de este fin de semana. Sin embargo, esta determinación no gustó entre los hinchas.

A través de un comunicado oficial, la Asociación de Aficionados al Fútbol de Inglaterra (FSA por sus siglas en inglés) expresó su malestar ante la imposibilidad de asistir al estadio desde este viernes hasta el domingo. “A la mayoría de los fanáticos les hubiera gustado ir a los partidos este fin de semana y presentar sus respetos a la Reina junto con sus compañeros aficionados”, señalaron.

“No todos estarán de acuerdo, por lo que no fue una decisión perfecta para las autoridades del fútbol, pero muchos seguidores sentirán que esta fue una oportunidad perdida para que el fútbol rindiera sus tributos especiales”, lamentaron desde la FSA.

La Asociación de Aficionados argumentó que “el fútbol alcanza su máxima expresión cuando une a la gente en momentos de gran importancia nacional, ya sean momentos de alegría o momentos de luto”.

“Como de costumbre, la Asociación recopilará consejos sobre los derechos de los aficionados, con respecto a los gastos incurridos en relación a los partidos pospuestos este fin de semana”, concluyó el comunicado.

A diferencia del fútbol inglés, las competiciones del rugby en Inglaterra no se suspendieron tras la muerte de la Reina Isabel II. El ente rector de este deporte explicó la razón de su decisión, la cual coincide con lo que expresó la Asociación de Aficionados al Fútbol.

“Rugby Union seguirá adelante este fin de semana cuando los equipos y los seguidores se reúnan para honrar a Su Majestad la Reina Isabel II para estar unidos en nuestro dolor mientras expresamos nuestro pesar por su fallecimiento. El rugby, en esencia, se trata de comunidad y de unir a las personas, en los buenos tiempos y en los tristes”, indicaron.

It was with great sadness we received yesterday's news that the Queen had died peacefully at Balmoral. Following that, the football authorities have today said the game would be postponed, from the PL to grassroots. Our response is below. pic.twitter.com/DjB593V6NE

Rugby Union will go ahead this weekend as teams and supporters come together to honour Her Majesty Queen Elizabeth II to be united in our grief as we express sorrow at her passing.

Rugby, at its heart, is about community and bringing people together, in good times and in sad.

— Rugby Football Union (@RFU) September 9, 2022