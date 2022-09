Premier League suspende partidos de este fin de semana por muerte de Reina Isabel II

El pasado jueves, y a la edad de 96 años, murió la Reina Isabel II, la monarca con el mandato más largo en la historia del Reino Unido.

Por esto, diversos mensajes de apoyo y de consuelo de forma transversal se conocieron tras el deceso de la monarca, entre ellos, los equipos del fútbol inglés, quienes realizaron un minuto de silencio en los partidos disputados durante la jornada.

En este contexto, la Premier League anunció que tras una reunión, se decidió que los partidos de este fin de semana, correspondientes a la séptima jornada del fútbol inglés, fueran suspendidos, los que serán pospuestos a una fecha a definir.

“Como muestra de respeto a Su Majestad la Reina Isabel II, la ronda de partidos de la Premier League de este fin de semana se pospondrá“, señalaron.

