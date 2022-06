El mensaje de Byron Castillo en su partida al León de México: “A los que no me apoyaron, van a seguir sufriendo”

Byron Castillo ya busca dejar atrás la polémica de las últimas semanas en cuanto a su país de origen y ya busca enfocarse en su próximo desafío deportivo al dejar al Barcelona de Guayaquil para firmar por el León de México.

“Contento de llegar a un equipo grande como es León. Barcelona fue toda mi carrera ahora. No quisiera irme del club, pero así es la carrera del futbolista. Mi corazón siempre va a estar ahí y espero regresar”, aseguró el defensor en diálogo con Image Sport Ec, agencia de representación de deportistas.

De todas formas, Byron Castillo no dejó pasar la oportunidad previo a su llegada a León para entregar un mensaje luego de la demanda interpuesta por Chile en su contra ante FIFA. “A los que me apoyaron les agradezco mucho, a todos los llevo en mi corazón y a los que no van a seguir sufriendo”, explicó.

“A los que me apoyaron les agradezco mucho, a todos los llevo en mi corazón y a los que no van a seguir sufriendo” Byron Castillo para @imagesportec en su llegada al @clubleonfc pic.twitter.com/DAHtsrce9X — Gaby Jurado Calvo (@GabyJurado7) June 15, 2022

Byron Castillo ya va rumbo a México

El defensor ecuatoriano viajó durante esta madrugada a León, donde será compañero del chileno Víctor Dávila y del argentino Lucas Di Yorio, quien dejó a Everton de Viña del Mar.

En el aeropuerto, valoró el respaldo del DT de Ecuador, Gustavo Alfaro, ante su primera experiencia en el extranjero. “Me felicitó por el nuevo paso. Ahora, a romperla allá”, señaló antes de tomar el avión a tierras aztecas.