El dueño del Steaua Bucarest le prohíbe a sus jugadores vacunados contra el covid-19 jugar partidos

La polémica está instalada en Rumania luego que se dieran a conocer las polémicas palabras del propietario del Steaua Bucarest en torno a las medidas sanitarias de sus jugadores contra el covid-19.

Gigi Becali, dueño del elenco rumano y político, informó la decisión de prohibirle a sus futbolistas vacunados contra el coronavirus disputar partidos. Su argumento pasa por, según él, salvar la salud de dichos deportistas.

“Los vacunados pierden fuerza. Eso es algo científico. ¿No lo has visto en el Cluj? Con el Rapid, los jugadores parecía que fueran a desmayarse. Todas las personas vacunadas pierden la fuerza. Yo también lo veo en los míos. No afecta a algunos, pero sí a los mayores”, comentó el dueño del Steaua Bucarest en declaraciones al canal de televisión rumano Pro X.

En Rumania salieron a desmentir a Gigi Becali

El gobierno local reaccionó rápidamente a las palabras del político, quien aseguró que, desde su perspectiva, la mayoría de quienes mueren en los hospitales son quienes están vacunados contra el covid-19.

“Los futbolistas vacunados no pierden la fuerza tras ser vacunados. Desde un punto de vista médico y científico, no existen estudios que avalen una singularidad como la que recientemente se promocionó. La vacunación no afecta al rendimiento de los futbolistas. En cambio, hay suficientes estudios que demuestran que pasar por la infección por covid-19 deja secuelas a largo plazo y estas pueden influir en el rendimiento de futbolistas”, aseguraron en un comunicado a través de la plataforma nacional de información de Rumania.

Según el periodista rumano Emanuel Rosu, Gigi Becali intentó recular de sus dichos planteando, entre risas, que no impedirá que los jugadores vacunados puedan jugar aunque los encuentre debilitados. De todas formas, habrá que esperar la situación de los jugadores de cara a la próxima fecha de la liga, cuando el domingo enfrenten al Unirea Constanta por la fecha 17.