La confesión de Romelu Lukaku: “No estoy contento en Chelsea”

El delantero del Chelsea, Romelu Lukaku, expresó públicamente su descontento con el nivel que ha exhibido en el cuadro londinense y el estilo de juego de su entrenador, Thomas Tuchel.

“Físicamente estoy bien pero no estoy contento. Tuchel ha elegido jugar con otro sistema. No estoy contento y es normal“, aseguró en diálogo con Sky Sports.

Romelu Lukaku ha sumado 7 goles en las 18 fechas disputadas de la Premier League por Chelsea, pero entre problemas físicos y decisiones del técnico alemán no le permiten tener la continuidad que desea. Además, pidió perdón por la forma en que se fue del Inter de Milán.

“No debió ocurrir de esa forma, lo siento por los aficionados. No era el momento (…) Quiero desde el fondo de mi corazón volver al Inter de Milán. No lo quiero hacer al final de mi carrera, sino cuando esté todavía al máximo nivel”, planteó el delantero belga.

Thomas Tuchel respondió a las palabras de Romelu Lukaku

En conferencia de prensa previa a su duelo del domingo 2 de enero ante Liverpool, el aludido por el atacante de 28 años cuestionó los dichos del jugador.

“Seamos honestos, no me gustan sus palabras porque crean un ruido que no necesitamos. Es fácil sacar las cosas de contexto (…) Hablaremos con él en privado, estamos sorprendidos porque no le vemos infeliz, al contrario”, apuntó Tuchel.

Tras desembolsar sobre 110 millones de euros por el traspaso del atacante en el verano europeo, la voluntad de Lukaku por volver a Italia no cayó bien en el cuadro británico.