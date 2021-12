Champions League: Manchester City cayó ante el Leipzig en la última jornada de la fase de grupos

En una nueva jornada de la UEFA Champions League, el Manchester City cayó como visitante ante el RB Leipzig por 2 -1 en un duelo que no significaba mucho para la modificación de la tabla.

Con un Red Bull Arena totalmente vacío, los alemanes se quedaron con una victoria merecida, aunque al frente tuvieron a un equipo que no presentaba necesidad alguna de sumar puntos.

El grupo ya estaba definido antes del pitazo inicial, con el City clasificado en el primer lugar y el PSG ubicados en la segunda posición. Los celestes alcanzaron los 12 puntos, mientras que los parisinos llegaron a 11 unidades.

Ante este escenario, Pep Guardiola apostó por llevar jugadores jóvenes y probar en este cierre de la fase de grupos. En total, fueron cinco chicos que formaron parte de esta patrulla juvenil. Sin embargo, el único que sumó minutos fue el mediocampista ofensivo Cole Palmer.

El trámite del partido reflejó la situación en la que llegaban ambas escuadras, aunque los ‘Toros Rojos’ fueron superiores durante largos minutos en el primer tiempo. A los 24 minutos el húngaro Dominik Szoboszlai abrió la cuenta a favor de los locales.

Una vez comenzado el segundo tiempo, a los 71‘ el luso, André Silva, amplió la ventaja tras asistencia de Forsberg. Con casi 20 minutos por delante, el partido parecía un trámite, aunque los ‘citizen’ tuvieron una reacción.

A los 76 minutos llegó el descuento de los visitantes con un gol de Riyad Mahrez que puso el 2 – 1 definitivo en el marcador. Por otra parte, a los 80′ Kyle Walker recibió tarjeta roja por un ataque a Silva, por lo que se perderá el próximo partido.

De esta manera el Manchester City no la pasó bien al enfrentarse al Leipzig en la última jornada grupal de Champions League.

FULL TIME | A disappointing night in Germany but we progress as group winners 💪

🔴 2-1 🔵 #ManCity pic.twitter.com/vheMj6EFf2

— Manchester City (@ManCity) December 7, 2021