Monopolio futbolístico: Brasil “se adueñó” de las finales continentales en Sudamérica

El nivel futbolístico y de inversión en el fútbol de Brasil han terminado por configurar un escenario inédito en la historia de los torneos de clubes en Sudamérica.

Luego que anoche Atlético Paranaense eliminara a Peñarol tras vencer 2-0 como local y así avanzar a la final de la Copa Sudamericana, sólo clubes brasileños disputarán los trofeos continentales.

Esto porque en la definición del segundo torneo en importancia se medirá ante el Bragantino. Un “poker” brasileño que completaron Flamengo y Palmeiras, quienes jugarán por la final de la Copa Libertadores.

Nunca en la historia de los torneos Conmebol habían llegado cuatro clubes de un mismo país a las definiciones de los torneos continentales.

Los parámetros del dominio de Brasil en Sudamérica

En la historia de los campeonatos continentales si se han dado enfrentamientos entre clubes de un mismo país, pero no simultáneamente en los dos torneos en disputa.

Respecto a Copa Libertadores, eso ocurrió en cuatro ocasiones: Sao Paulo vs Atlético Paranaense (2005), Inter de Porto Alegre vs Sao Paulo (2006), River vs Boca (2018) y Palmeiras vs Santos (2020).

En tanto, en Copa Sudamericana pasó una vez y fue el año pasado, cuando Defensa y Justicia se impuso a Lanús.

Dominio continental que tiene precedentes también a nivel europeo, cuando en la temporada 2018-2019 hubo cuatro clubes ingleses en las finales: Liverpool le ganó a Tottenham la Champions League y Chelsea hizo lo propio con Arsenal en la Europa League.