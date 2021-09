Chelsea y Juventus cumplieron en el arranque de la fase grupal de la Champions League

Dentro de los duelos destacados de la jornada que abrió la fase de grupos de la Champions League, Chelsea y Juventus sumaron sus primeros tres puntos aunque con desarrollos disimiles.

El vigente campeón de Europa sufrió para sacar la tarea adelante ante el Zenit de San Petersburgo, al que derrotó 1-0 con gol de Romelu Lukaku. El ex compañero de Vidal y Alexis en el Inter de Milán ya concretó su cuarto festejo con Chelsea en el único remate a portería que tuvo.

En cambio, la “Vecchia Signora” se sacudió de su mal arranque en la liga italiana, donde aún no gana, y derrotó 3-0 al Malmo en Suecia. Alex Sandro, Paulo Dybala (de penal) y Álvaro Morata fueron los goleadores para Juventus.

Otros resultados al margen de Chelsea y Juventus

En el resto de la jornada en Europa, destacó la goleada por 3-0 del Bayern Munich al Barcelona en España y la sorpresiva caída del Manchester United por 2-1 ante el Young Boys.

Así fue el desarrollo de los marcadores finales del máximo torneo continental en Europa

Grupo E

Barcelona 0-3 Bayern Munich

Dinamo Kiev 0-0 Benfica

Grupo F

Villarreal 2-2 Atalanta

Young Boys 2-1 Manchester United

Grupo G

Lille 0-0 Wolfsburgo

Sevilla 1-1 Salzburgo

Grupo H

Chelsea 1-0 Zenit

Malmo 0-3 Juventus

La agenda del miércoles

Los otros cuatro grupos del máximo torneo continental de clubes en Europa tendrán sus partidos inaugurales mañana, día en que debutarán los únicos representantes chilenos.

Hablamos del Inter de Milán de Alexis Sánchez y Arturo Vidal, que recibirán al Real Madrid a contar de las 16:00 horas este miércoles.

Así es la programación para la Champions League en su segundo día:

13:45 hrs

Besiktas vs Borussia Dortmund – Grupo C

Sheriff vs Shakthar – Grupo D

16:00 hrs

Inter de Milán vs Real Madrid – Grupo D

Sporting de Lisboa vs Ajax – Grupo C

Liverpool vs AC Milan – Grupo B

Atlético de Madrid vs Porto – Grupo B

Club Brujas vs PSG – Grupo A

Manchester City vs RB Leipzig – Grupo A