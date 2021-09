Madre de Cristiano Ronaldo se emocionó hasta las lágrimas con el regreso de su hijo al Manchester United

La madre de Cristiano Ronaldo fue tanto o más protagonista que su hijo hoy en Old Trafford, que re debutó con un doblete con el Manchester United.

Para el retorno oficial a las canchas del portugués con la camiseta de los “Diablos Rojos”, CR7 contó con el aliento de su mamá en el palco durante la goleada 4-1 al Newcastle.

Una vez que anotó el primero de los dos goles con que aportó a la goleada 4-1 sobre Newcastle, la madre de Cristiano Ronaldo no pudo contener la emoción y estalló en lágrimas.

La felicidad de María Dolores dos Santos Viveiros da Aveiro no la registró la transmisión oficial del partido, sino una fanática del Manchester United que captó la imagen en el palco.

Ronaldo’s Mum behind me after him scoring, my heart cannot cope ❤️🇾🇪 pic.twitter.com/klzl3Ysafm

— Ambo (@Ambo_91) September 11, 2021