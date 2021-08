Listos los rivales del Inter de Vidal y Sánchez: así quedaron los grupos de la Champions League 2021-2022

Durante la jornada de este jueves en Estambul, se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Champions League 2021-2022, en donde habrá dos chilenos presentes, Arturo Vidal y Alexis Sánchez con el Inter de Milán, actual campeón del fútbol italiano.

El elenco “Nerazzurri” quedó en el Grupo D junto al poderoso Real Madrid, el Shakhtar Donetsk de Ucrania y el modesto Sheriff Tiraspol de Moldavia.

El Inter de Milán de Vidal y Sánchez volverá a verse las caras en esta fase de Champions League con los “Merengues” y el cuadro ucraniano, puesto que compartieron grupo en la temporada pasada, en la cual Real Madrid terminó primero, Shakhtar tercero y el equipo de los chilenos salió último con una paupérrima campaña.

Cabe destacar que la final de la Champions League 2021-2022 se disputará en el Estadio Krestovski de San Petersburgo, Rusia.

All set for the 2021/22 season! 🤩

Which Champions League group are you most excited for?#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/gpOCzlRtOd

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2021