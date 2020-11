La emotiva despedida de Diego Maradona que difundió la Selección de Argentina

La Selección de Argentina recordó a su máximo ídolo en el día de su fallecimiento. Durante la noche del 25 de noviembre difundió un emotivo video para homenajear a Diego Armando Maradona.

La cuenta en Twitter del combinado nacional trasandino expuso que “hoy es uno de los peores días de mi vida”. El relato agrega que “quise gambetear mil veces la noticia, como vos, pero no pude”.

La voz del registro precisa, casi como un sentir argentino, que “no pude hablar, no pude comer, no pude creer que era verdad”. En seguida recalca que “con vos se me fue un pedazo de mi familia”.

La grabación, acompañada de música de piano, le agradece a Maradona los momentos que “gracias a vos, viví los mejores. Los más gloriosos, los más románticos, los más mágicos, los más alegres, los más inolvidables”.