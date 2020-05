Jugadores del Sevilla pidieron disculpas luego de reunirse y quebrantar la cuarentena en España

Éver Banega, Lucas Ocampos, Franco Vázquez y Luuk de Jong, junto a sus parejas y otras personas, quebrantaron el protocolo de confinamiento de España luego de que se juntaran durante un almuerzo, superando las diez personas permitidas. En total eran 12 los participantes.

Debido a esto, los jugadores del Sevilla se disculparon a través de sus redes sociales admitiendo su error y asegurando que no volvería a ocurrir. “Quiero pedir disculpas por lo acontecido el día de ayer. Fue una reunión familiar y de compañeros, pero inconscientemente no estuvimos acertados. Por ello quiero pedir perdón a nuestro club, a nuestros aficionados y a la sociedad en general. No se volverá a repetir. Solo queremos volver a jugar cuanto antes”, señaló el argentino Éver Banega.

“Solo nos queda pedir perdón al club, a los compañeros y cuerpo técnico y a la sociedad en general. Les garantizamos que hemos aprendido y que no volverán a repetirse acciones como esta“, manifestó Lucas Ocampos.

Recordemos que hasta este domingo, Sevilla se encuentra todavía en la fase 1 de desescalada y no se permiten reuniones en domicilios particulares de más de diez personas.